Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期4戦して未勝利どころか、連対もない赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）。実力者がまさかの苦戦続きから、いよいよ脱却するか。

【映像】渡辺太、今期初勝利なるか？

ネット麻雀界で大活躍し、プロ雀士になってからも高く評価され続ける渡辺だが、今シーズンのMリーグでは、どうにも噛み合わない。渡辺らしい強気なオリジナル手順を見せることもあるが、どうにも苦しい状況が続く。最善を尽くしても結果が出ないこともあるのが麻雀だが、今はとにかく勝利が欲しい。

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）も逆風にさらされている。開幕日に役満をアガりトップとこれ以上ないスタートかと思われたが、その後は3着3回、ラス1回とポイントを減らす一方だ。チームメイトの活躍によりチームは首位に立っているが、このままおんぶに抱っこというわけにもいかない。

渋谷ABEMASは現在8位。大きくポイントを伸ばすきっかけがなく、下位グループの時間が長くなっている。先発・日向藍子（最高位戦）は持ち味である落ち着いた麻雀に終始。ほぼプラスマイナスゼロというところだが、チーム状況を考えればここは一発、景気づけのトップを狙いたい。

KONAMI麻雀格闘倶楽部は前日に佐々木寿人、高宮まり（いずれも連盟）がデイリーダブル。元チームメイトの故・前原雄大さんを偲ぶ中、最高の結果を出した。先発・滝沢和典（連盟）にとっても、所属団体の大先輩であり、多くのことを学んだ存在。恩返しをする意味でも、前日に続くチーム3連勝を目指す。

【10月17日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人36位 ▲101.9

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人24位 ▲11.9

渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人23位 ▲0.7

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人33位 ▲80.2

【10月16日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋262.1（24/120）

2位 EX風林火山 ＋144.8（20/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋82.8（20/120）

4位 TEAM雷電 ＋73.2（20/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋71.4（18/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ＋11.9（18/120）

7位 BEAST X ▲55.2（22/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.6（22/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲175.2（22/120）

10位 EARTH JETS ▲311.2（22/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

