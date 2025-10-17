Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期5戦してトップがないKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）。5戦して2着3回とトップまであと少しという展開が続いているだけに、開幕から約1カ月というところで、今シーズンの初サクラを咲かすことができるか。

【映像】岡田紗佳に笑顔の初勝利は訪れるか

昨シーズンも、レギュラーシーズン最終盤まで初トップが取れなかった岡田。今期は、オーラスでアガればトップという場面もありつつ、わずかに届かず2着ということもあり、まだ勝利者インタビューを受けられていない。内容がどうであれ、まず1勝をあげると選手の心も落ち着くもの。桃色の風が吹くか。

他の3選手は初勝利を済ませている。EX風林火山・勝又健志（連盟）は出場機会が抑えめで、今期まだ3戦。8戦している内川幸太郎（連盟）とは対照的だ。頼れる存在だけに、いつ出ても不安はないが、レギュラーシーズンの6分の1を消化したところで、徐々にペースを上げていくか。

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）も今期は好調だ。勝又と同じくまだ3戦だが、トップ2回・ラス1回で個人ランクではトップ10入りの＋65.5。軽い仕掛けで相手の攻撃をかわすシーンもあり、出番は少なめながらも充実したシーズンを送っている。ここでトップならもれなくプラス3ケタに突入だ。

BEAST Xのルーキー下石戟（協会）はチーム最多の8戦目。ここまでトップから2・2・2・1と試合をこなしつつ、着実にMリーグの戦いにアジャストしている雰囲気が出ている。Mリーグ入りする前から実力は折り紙付きだけに、ここからどこまで本領を出してくるか。

【10月17日第1試合】

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人16位 ＋29.6

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人31位 ▲56.2

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人10位 ＋65.5

BEAST X・下石戟（協会）個人11位 ＋59.3

【10月16日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋262.1（24/120）

2位 EX風林火山 ＋144.8（20/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋82.8（20/120）

4位 TEAM雷電 ＋73.2（20/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋71.4（18/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ＋11.9（18/120）

7位 BEAST X ▲55.2（22/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.6（22/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲175.2（22/120）

10位 EARTH JETS ▲311.2（22/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

