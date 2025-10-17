¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤äÂ¿ÍÍÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÎáÏÂ¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡© ¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Ú¥Õ¥¯¥Á¥Þ¥ß¡ßµÈÅÄ·ÃÎ¤¹áÂÐÃÌ¡Û
¡Ø¤³¤É¤â¤»¤¤¤¤ç¤¦¤¤¤¯¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉôÄ¶¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤ª¤¦¤ÁÀ¶µ°é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î»ùÆ¸½ñ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡Ø¤³¤É¤â¤»¤¤¤¤ç¤¦¤¤¤¯¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤«¤éÀ¶µ°é¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß17ºÐ¤È14ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥Õ¥¯¥Á¥Þ¥ß¤µ¤ó¤È¡¢2024Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ëµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÀ¶µ°é¤ä¿Í¸¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇºîÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢À©ºî¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¦¤Á¤Ï17ºÐ¤È14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤äÌ¡²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï5ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨ËÜ¤ä¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤òÁ¦¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖSteven Universe¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¡¿½÷À¤ÎÆóÊ¬Ë¡¤À¤±¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½÷ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Î¤¢¤êÊý¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§¿Æ¤¬¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¿Æ»Ò¤È¤¤¤¨¤ÉÊÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤òÁÇÄ¾¤ËµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òºþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤òÃå¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÝ°é±à¤È¤«½¬¤¤¤´¤È¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¯À©¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢»ä¤âÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§¤À¤«¤é¤³¤½²È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡ÖÃË¤é¤·¤µ½÷¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î·è¤á¤Ä¤±¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¤ªÍ§¤À¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤â¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤Ê´´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ»Ò¤É¤â¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ°Êª¤ÎËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¥Ä¥Í¤¬À¸¸å1Ç¯¤Ç¿ÆÎ¥¤ì¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤è¡ª¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¿§¡¹¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Þ¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¥Þ¥Þ¤Ï¤½¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÃË¤Î¿Í¤Ç¤â½÷¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤è¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Þ¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤È¿´¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤Ê¼öÇû¤òÀ¸¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¡Á¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¤Î¤ÇÁ´Éô¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥¯¥Á¡§¤¤¤Þ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤äÁÛ¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ó¤¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ª¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£À¶µ°é¤Ï¡¢ÍæÀû³¬ÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£1¡¢2²ó¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Íý²ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£»Ò¤É¤â¤Ï¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°±º¤æ¤¨ »£±Æ¡áÀî¤·¤Þ¤æ¤¦¤³