ぼる塾・あんり「喉に効く」大好きな“マヌカキャンディ”を紹介「これ美味しくって」
ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて『あんりのカバンの中身紹介！2025』という動画が公開。あんりさんがカバンの中身を披露してくれました。今回の記事では、あんりさんが「大好き」と紹介したはちみつ飴をピックアップ！これからの季節、特に気になるの“のどケア”商品、ぜひチェックしてみてくださいね。
動画内で、あんりさんが、喉ケアグッズを紹介する流れで取り出した商品がこちら！
◼︎マヌカキャンディ
ラベイユ / マヌカキャンディ レモン 70g 1,080円（公式サイトへ）
ニュージーランド産マルチフローラルマヌカはちみつを使用したキャンディ。
あんりさんは、キャラメルのようなマイルドな甘みの中に、フルーティーなレモンの風味が爽やかに香るレモン味をを購入されていましたが、他にも、プレーンやジンジャー、ミルク味もラインナップされています。
外出時に喉に不快感を感じた時に、さっと食べられる“携帯できるマヌカはちみつ”として持っておけば心強いですね♪
◼︎喉に効くと絶賛
あんりさんは、「これ美味しくって喉に効くから最高です」とコメント。
また、メンバーの田辺智加さんも、こちらのブランドがお気に入りのようで、荻窪にある店舗で購入できるはちみつプリンについて「とんでもなく美味くて」とも教えてくれました♪
■動画もチェック
動画内では、このほかにもあんりさんのかばんの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。