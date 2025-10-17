【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

童友社は、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、ホビー用ツール「凄！ ホビー用缶スプレートリガー」や「凄！ホビー用ガラスヤスリ 仕上げ用【富士山】」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、ホビー用ツール「凄！」シリーズの新商品を多数展示しており、缶スプレーで活用できる「凄！ホビー用缶スプレートリガー」のほか、柄に富士山が描かれた仕上げ用のヤスリ「凄！ホビー用ガラスヤスリ 仕上げ用【富士山】」、ホビーの撮影で活用できる「凄！ホビー用モデラーズライトS/L」、初心者向けの片刃ニッパー「凄！片刃ニッパー【入門用】」などが展示されている。

【凄！ホビー用缶スプレートリガー】【凄！ホビー用ガラスヤスリ 仕上げ用【富士山】】【凄！ホビー用モデラーズライトS/L】【凄！片刃ニッパー【入門用】】