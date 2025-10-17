ミケル・アルテタ監督の下、積極的な補強を続け、着実に戦力アップを図ってきたアーセナル。今夏もヴィクトル・ギェケレシュやエベレチ・エゼなど多くの資金を費やしてスカッドを揃えた。



しかし、最近のアーセナルは下部組織からも楽しみな逸材が育ってきている。18歳のMFイーサン・ヌワネリや19歳MFマイルズ・ルイス・スケリーがアカデミー出身の若き才能として注目されているが、今夏アーセナルに加わったDFクリスティアン・モスケラはマックス・ダウマンに衝撃を受けたという。





ダウマンはまだ15歳だが、今シーズンよりトップチームに昇格。以前よりその才能は注目を集めていたが、年齢の問題でトップチームではプレイできていなかった。しかし、今シーズンのプレシーズンマッチで確かな存在感を見せつけると、プレミアリーグ第2節のリーズ戦でリーグデビュー。ここまでトップチームでは3試合に出場し、1アシストを記録している。将来のアーセナルを背負う存在として期待されるダウマンだが、モスケラもワールドクラスになると太鼓判を押している。「比較するつもりはないが、彼のスタイルやプレイの仕方はラミン・ヤマルに似ている。彼の動きもラミン風だ。彼のことはまったく知らなかったが、シンガポールに着いた時には既にトレーニングや試合に出場していた。15歳だと聞いた時は信じられなかった。彼は本当に素晴らしい選手で、将来ワールドクラスになると思うよ」（『The Athletic』より）18歳ながら世界を席巻するバルセロナの宝ヤマルを話の引き合いに出し、ダウマンを称賛したモスケラ。エゼやマルティン・ウーデゴーなど同ポジションには実力者が揃っているため、今シーズンのアーセナルでの出場時間は限られるだろうが、どんなスターへと成長を遂げるのか、楽しみだ。