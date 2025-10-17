¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¢¤ï¤ï¡×¤ÈÌÄ¤¯²æ¤¬²È¤Î¼Æ¸¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤¯¤È¡©¡¿¥É¥ä´é¼Æ¸¤¤É¤ó¤°¤ê2±
¡Ø¥É¥ä´é¼Æ¸¤¤É¤ó¤°¤ê2¡Ù¡ÊµÜÏ©¤Ò¤Þ/KADOKAWA¡ËÂè17²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¼Æ¸¤¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤ÈÊë¤é¤¹Ãø¼Ô¤ÎµÜÏ©¤Ò¤Þ¤µ¤ó¡£¤è¤¯¥ª¥¹¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó´é¤Î°¦¸¤¡¦¤É¤ó¤°¤ê¤Ï¡¢¤ª¥Ð¥«¤Ê¸ÄÀÇÉ¼Æ¸¤¡£ÌÄ¤À¼¤Ï¡Ö¤¢¤ï¤ï¤ï¤ï¤ï¡Ä¡×·è¤á´é¤Ï¡Ö¥É¥ä´é¤Ë¤ä¤ê¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤É¤ó¤°¤ê¤ÈËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤Ò¤Þ¤µ¤ó¤¬²á¤´¤¹Çú¾Ð¤È¶»¥¥å¥ó¤ÎÆü¡¹¡ª ÌÚ¤Î¼Â¤ò¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£!? Åß¤Ë²ÆÌÓÀ¸¤ä¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤É¤ó¤°¤ê¤ÈËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤Ò¤Þ¤µ¤ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥É¥ä´é¼Æ¸¤¤É¤ó¤°¤ê¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
