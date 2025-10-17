大阪・関西万博で多くの来場者をもてなした加賀友禅のロボットが、17日から金沢市内で展示されています。

大阪の「夢洲」で半年にわたって開かれた、大阪・関西万博。国の内外から2500万人あまりの来場客を迎え入れ、10月13日に幕を閉じました。

ロボット工学の第一人者、大阪大学の石黒浩教授が手がけた「いのちの未来」パビリオンで来場者の「お見送り役」を任されたのが、石川の伝統工芸・加賀友禅をまとったアンドロイドロボット「Yui（ゆい）」です。

Yui「いのちの未来いかがでしたか？」

復興の願いを込めた加賀友禅

「Yui」の衣装を手がけたのは、金沢市本多町にある毎田染画工芸。

毎田染画工芸・毎田仁嗣（まいだ・ひとし）さん「なかなか今、日本人でも手書きの加賀友禅を着たことある人は少ないが、ゆいちゃんはこれを着て半年間頑張ってくれました」

デザインには、能登の震災と豪雨からの復興への祈りを込められました。

命が宿ったようなリアルな動き

世界の舞台で大役を全うした「Yui」

地元の人たちにも最新技術や工芸の魅力に触れてもらおうと、金沢市内で17日から展示が始まりました。

ロボットの開発には電気通信大学の仲田研究室が携わり、遠隔にいる人間の表情や視線に合わせて、まるで命が宿ったかのようなリアルな動きを見せるのが特徴です。

Yui「こんにちは〜」

記者「石川の好きなところは？」

Yui「美味しいものが沢山あるのとキレイなものがたくさんあるところが大好き！」

電気通信大学・仲田佳弘 准教授「色んなアンドロイドが沢山いるが、一番じゃないかというくらい人気でしたよと言ってもらって『ずっと見たかったんです』と涙を流される人もいた話を聞いて、我々としても非常に良かった」

この企画展は、ロボットの遠隔操作に使われる通信システムを提供した「NTTドコモビジネス」などが協力し、24日までドコモ金沢西都ビルであと5回、開かれます。