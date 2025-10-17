秋も徐々に深まる中、白山麓では紅葉も始まっています。名所の白山白川郷ホワイトロードは、例年より10日ほど遅れて紅葉が進んでいます。

石川県と岐阜県を結ぶ白山白川郷ホワイトロードは、6月から11月の期間に通行できる全長33.3キロの観光道路です。

管理事務所によりますと、今年は夏場の猛暑の影響が心配されていましたが、順調に紅葉が進んでいるということです。

記者リポート「県境にある三方岩駐車場では、雲一つない青空と色鮮やかな紅葉を楽しむことができます」

県境の標高1450メートル付近では、赤や黄色に彩られた紅葉が見頃を迎えていて、登山客や写真撮影を楽しむ人の姿が多く見られました。

訪れた人「紅葉を撮りたい。ここが少し赤くなって、ここが一番高いところ、三方岩の駐車場で」「目的は紅葉と展望、あとは行って来るのが近いので、トレッキング兼ねて」「95点やね、きれい」

「紅葉と白山のコラボ」も これからますます見ごろに

石川県側に少し下った栂の木台駐車場では、紅葉に加え遠くに白山を望むことができます。

標高900メートルほどにあるホワイトロードの名所「ふくべの大滝」付近では、木々はまだ色づいていませんでしたが、16日の雨の影響で水量が増え、迫力ある滝を見ることができました。

奈良県からの観光客「以前、家内の親と僕の親を乗せて走った時に、すごく滝とか紅葉がきれいだった。それを思い出して、きょう見に来た」「きょうたまたま天気も良く、きれいな景色が見られて良かった」

白山林道石川管理事務所・高田一郎所長「だんだん低い方に向かって紅葉が進んでいく。長い間、紅葉が楽しめるので、ぜひ来てほしいと思う」

白山白川郷ホワイトロードは、11月10日まで通行が可能で、11月上旬にかけて紅葉前線は徐々に標高の低い場所へと移っていきます。