契約オプション複雑なカブス・今永昇太の去就はどうなる？編成本部長は「2、3週間のうちに話し合い、決める」

今永は高い評価を受けているようだ(C)Getty Images

カブスのジェド・ホイヤー編成本部長が現地時間10月15日、本拠地で今季の総括会見に臨んだ。MLB公式サイトなどがそのもようを報じている。来季へ向けた編成の話題が中心となる中、今オフにフリーエージェント（FA）となる可能性がある今永昇太についても言及した。

【動画】「名言」も飛び出した今永昇太のシャンパンファイト中のインタビュー映像

今永はメジャー挑戦1年目だった昨季、29試合で15勝3敗と高い勝率を残し、防御率2.91はリーグ3位だった。だが、今季は左ハムストリングスの肉離れで途中離脱し、25試合で9勝8敗、防御率3.73にとどまった。初めて上がったポストシーズンのマウンドでは、2試合で0勝1敗、防御率8.10。敗退が決まったブルワーズとの地区シリーズ第5戦は先発に予想する声も多かったが、出番はなくブルペンで終戦の瞬間を見届けた。

4年総額5300万ドル（約80億円）で入団したが、出来高や契約延長のオプションを含めて、その契約形態は複雑だ。2年目を終えた今オフの段階で、球団側と今永側の双方が契約延長のオプションを持っている。

球団側が持つのは2026〜28年まで総額5700万ドル（約86億円）の3年契約延長のオプション。今永側は2026年の年俸1500万ドル（約23億円）の1年契約延長のオプションを持つ。両者ともにそのオプションを行使せず破棄した場合には、FAとなって全30球団との交渉となる。