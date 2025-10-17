パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、スピーカーを搭載したメガネ型ウェアラブルデバイス「オーディオPCグラス」と「オーディオカラーグラス」を10月24日に発売する。価格はどちらも5500円。オンラインストアや店舗で購入できる。

オーディオPCグラス

「オーディオPCグラス」はスピーカーを内蔵し、Bluetooth接続で音楽を楽しめるほか、通話でも利用できるという。

耳をふさがないため、周囲の音を聞きながら使用可能。タッチセンサーを搭載し、音楽の再生や通話の応答などの操作ができる。

ブルーライトを約27%カットし、PC作業やスマートフォンの使用による目の負担を軽減するという。紫外線カット率は約99%で、外出の際にも便利な仕様。

Bluetoothバージョンは6.0で、最大通信距離は約10-12m。コーデックはSBCとAACに対応する。再生周波数帯域は50Hz～20kHzとのこと。

内蔵するリチウムポリマー電池の容量は60mAhで、約6時間の連続再生が可能。充電時間は約1.5時間。充電ケーブルは「USB A to マグネットコネクタ」を使用し、PD対応充電器は使用できない。

防水規格はIPX4に対応。重量は約34g。収納ケースとメガネ拭きが付属する。カラーはブラックとブラウンが設定される。

収納ケース

ブラック

ブラウン

オーディオカラーグラス

「オーディオカラーグラス」の機能やスペックは「オーディオPCグラス」と同様。フレーム形状に違いがあるほか、カラーサングラスのため可視光線透過率が異なる。可視光線透過率はグレーが約58%、ブラウンが約66%、ブルーが約79%。

グレー

ブラウン

ブルー