これからの気象情報です。

18日(土)は天気が下り坂で、夜は大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。



◆10月18日(土)の天気

・上越地方

昼ごろまでは、晴れて少しムシ暑くなるでしょう。

一方、午後は次第に雨となり、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。



・中越地方

山沿いを中心に、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。

また、夕方ごろには広く雨が降り、夜は局地的に激しい雷雨となりそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は、日の差すところも次第に雲が広がるでしょう。

夜はカミナリを伴い激しい雨が降り、【警報級の大雨】となるところがありそうです。

お出かけの際は、空模様の変化に注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夕方には各地とも天気が崩れ、夜は所々で雨雲が発達するでしょう。

風が強く、横殴りの雨になるところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

早いところでは、昼過ぎから雨が降り出すでしょう。

夜は雨風ともに強まり、沿岸部を中心に荒れた天気になりそうです。



◆風と波

各地とも次第に風が強まり、下越と佐渡では強く吹きつけるでしょう。

波は午後ほど高く、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

19日(日)午前を中心に雨が降り、【警報級の大雨】となるところがあるでしょう。

20日(月)・21日(火)も雨が降りやすくなりそうです。



また、来週はグッと気温が下がり、日中でも空気が冷たくなるでしょう。



◆18日(土)の北信越の天気

周辺各地も天気が下り坂で、夕方以降は広く雨が降るでしょう。

北陸3県では、カミナリを伴った激しい雨の降るところがありそうです。





県内も、18日(土)夜から大雨となるところがありそうです。急な激しい雨や落雷などに注意をしてください。