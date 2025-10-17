18日は天気下り坂、日曜日まで警報級の大雨のところも【これからの天気(17日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
18日(土)は天気が下り坂で、夜は大雨となるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。
◆10月18日(土)の天気
・上越地方
昼ごろまでは、晴れて少しムシ暑くなるでしょう。
一方、午後は次第に雨となり、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。
・中越地方
山沿いを中心に、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。
また、夕方ごろには広く雨が降り、夜は局地的に激しい雷雨となりそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は、日の差すところも次第に雲が広がるでしょう。
夜はカミナリを伴い激しい雨が降り、【警報級の大雨】となるところがありそうです。
お出かけの際は、空模様の変化に注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夕方には各地とも天気が崩れ、夜は所々で雨雲が発達するでしょう。
風が強く、横殴りの雨になるところもありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
早いところでは、昼過ぎから雨が降り出すでしょう。
夜は雨風ともに強まり、沿岸部を中心に荒れた天気になりそうです。
◆風と波
各地とも次第に風が強まり、下越と佐渡では強く吹きつけるでしょう。
波は午後ほど高く、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
19日(日)午前を中心に雨が降り、【警報級の大雨】となるところがあるでしょう。
20日(月)・21日(火)も雨が降りやすくなりそうです。
また、来週はグッと気温が下がり、日中でも空気が冷たくなるでしょう。
◆18日(土)の北信越の天気
周辺各地も天気が下り坂で、夕方以降は広く雨が降るでしょう。
北陸3県では、カミナリを伴った激しい雨の降るところがありそうです。
県内も、18日(土)夜から大雨となるところがありそうです。急な激しい雨や落雷などに注意をしてください。
