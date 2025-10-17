国際宇宙ステーションISSへの物資補給に挑み続けてきた日本の無人補給機「こうのとり」。その後継機となる「HTV ‐ X」が、いよいよ初の打ち上げを迎えようとしています。開発に携わった企業3社の担当者に、独占インタビューしました。



今月21日午前10時58分ごろ、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定のH3ロケット7号機。国際宇宙ステーションISSに、物資を運ぶ新型の無人補給機「HTV ‐ X」の1号機が搭載されます。2009年から2020年まで9回運用された補給機「こうのとり」の後継機です。JAXAを中心に、三菱重工そして三菱電機が開発に携わりました。





（JAXAHTV‐Xプロジェクト・若月孝夫ファンクションマネージャ）「コウノトリの実績というのは非常に大きい。それを引き継ぐ次世代機だということがまず第一点。HTV‐Xは、今回初めて打ち上がるが、ここから新しい歴史が開かれると考える」「HTV ‐ X」は、従来の「こうのとり」と比べて、輸送能力や運用性が向上しました。運べる物資の量は、従来の4トンから5.85トンに。容積も60％増え、輸送能力は「こうのとり」の約1.5倍に強化。さらに、冷蔵・冷凍設備も新たに搭載されるため、冷却が必要な実験サンプルなども運べるようになりました。（三菱重工有人システム設計課・則武諭主席チーム統括）「これまでの積み上げも実績もあるので、今までのポテンシャルを最大限引き出したというのが、今回のHTV‐X」三菱電機が担ったのは、安全な輸送のために機体の精密な制御を行う「サービスモジュール」です。（三菱電機HTVシステム課・佐々木洸課長）「1つ、2つ故障があった場合でも安全にISSにたどり着けるように制御の考え方やソフトウェアに工夫をしている。有人の宇宙機を作るであるとか、軌道上に宇宙ステーションが増えてくると、宇宙ステーションから宇宙ステーションへというような輸送もあり得ると思うので、そういうところには活用していける技術になる」無人の郵便配達を連想させる「サービスモジュール」ですが、実は、物資を搭載する際の運用性も向上させました。（三菱電機HTVシステム課・佐々木洸課長）「先代のこうのとりでは、エンジンの部分が機体全体に散らばっていたの。ここにギュッとまとめたので、これとこれをつなげばもうそれで完成するというシンプルな構成になっている」「HTV ‐ X」の構造をシンプルにしたことで、部品の数が減り機体全体の質量も減少。製造は楽になり、種子島宇宙センターの射場での作業が大幅に短縮されたということです。この時短や、運用手順の見直しを行うことで「HTV ‐ X」に荷物を積み込む締め切り時間が、打ち上げ80時間前から24時間前に短縮され、果物や野菜などの物資を、より新鮮な状態で運べるようになったということです。（磯脇琢磨アナウンサー）「食べ物のニーズもある？」（三菱重工有人システム設計課・則武諭主席チーム統括）「ある。宇宙食で加工されたものばかり宇宙飛行士は食べているので、それとは違ったジューシーな果物とかを食べるとすごく感動するとよく言ってもらう」（JAXAHTV‐Xプロジェクト・若月孝夫ファンクションマネージャ）「荷物は、宇宙飛行士が食べる食料というのはたくさん上がる。日本のフレッシュな野菜や、フルーツという生鮮食品というのが上がる」「HTV ‐ X」に搭載される食品については、打ち上げ後に、宇宙飛行士が実際に食べている様子を写真に撮って公表するということです。「HTV ‐ X」に与えられたミッションは、「運ぶこと」だけではありません。「HTV ‐ X」は、ISSに物資を補給した後、不要となったものを詰め込み、離れます。「こうのとり」ではここでミッション終了でした。ただし、「HTV ‐ X」では、離脱後に最長1年半、軌道上で飛行を行いながら、様々な技術の実証実験を行うということです。（JAXAHTV‐Xプロジェクト・若月孝夫ファンクションマネージャ）「さらにその先の世界につながるHTV‐Xの歴史が始まる」（三菱重工有人システム設計課・則武諭主席チーム統括）「ISS以外、国際宇宙ステーション以外にも、他の民間の宇宙ステーションとかにも届くように、そういう当たり前の未来が来るように、最初の第一歩」（三菱電機HTVシステム課・佐々木洸課長）「宇宙を少し身近に感じていただけるような機会になれば」宇宙と地球をつなぐ命綱。"補給船"の枠を超えた「運ぶだけではない」未来を目指す。日本の技術と挑戦が込められた「HTV ‐ X」は、次の宇宙輸送の歴史を大きく切り開こうとしています。