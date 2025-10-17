ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬½¨°ï¤Ê±éµ»¤Ç¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÆ¸½¡ª¥É¥é¥Þ¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×
º£Ç¯1¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ìÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×¡£¡Ö¡ØÁêÂ³¡Ù¤Ï¡¢¡ØÁèÂ²¡Ù¤È½ñ¤¯¤¯¤é¤¤Ùæ¤á¤ë¤Î¤¬¾ï¡×¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°ä»º¤ò½ä¤ë¿ÆÂ²Æ±»Î¤ÎÁè¤¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¸Î¿Í¤¬°ä¸À¾õ¤Ë¹þ¤á¤¿¿¿°Õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ö¥±¥¤¥¾¥¯¡×(1999Ç¯ÊüÁ÷)¤ä¡ÖSPEC¡×(2010Ç¯ÊüÁ÷)¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¾²®µÝ³¨¤¬Ì³¤á¤¿¡£¼Â¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¸¶ºî¤âÀ¾²®¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅö½é¤«¤é¼«¤éµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬È´·²¤Ë¹â¤¤¤³¤È¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêÂ³ÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÉ½»æ¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸À¾²®¤À¤±¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ë¤â¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤È¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³¥¹¾¤ò±é¤¸¤¿ÀÖÁ¿¤Î±éµ»¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³¥¹¾¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»°ÉÙÎá»Ò¤ò±é¤¸¤¿ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î±éµ»¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤È¡¢²ò·è¤ËÎ×¤à¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤¿ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Î±éµ»
³¥¹¾¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁêÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÃµÄå¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·Ú¤¤¥Î¥ê¤Îñ¨¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸ýÄ´¤äÆ°ºî¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐÂè1ÏÃ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤ÎÁòµ·¤Ç¾®Àâ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¾ì¤â¤ï¤¤Þ¤¨¤º¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¡ª¡×¤ÈÆÜ¶¸¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¸Î¿Í¤¬°ä¸À¾õ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤òºÆÀ¸¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÈ¿¤é¤»Âç¤²¤µ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¥ê¥â¥³¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¯¤Ê¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¤½¤Î±éµ»¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤à¡£Âè1ÏÃ¤Ç¿äÍý¤òÅ¸³«¤¹¤ë»þ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¡¢Âè2ÏÃ¤Ç±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¤¤¿»þ¤Î¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£Âè7ÏÃ¤Î±£¤·»Ò»ö·ï¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¿°Õ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®¤ò´¶¤¸¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç³¥¹¾¤¬¡Ö»à¿Í¤Ë¸ý¤Ê¤·¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Âç·ù¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³¥¹¾¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬±éµ»¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤È¡¢Ç®¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¿ÍÊª¡£Î¾¼Ô¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Í»¹ç¤µ¤»¡¢¸ÄÀ¶Ë¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³¥¹¾¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿ÀÖÁ¿¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£´¶¾ð¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤ï¤ëºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î±éµ»¤ÏÉ¬¸«¡ª
ºùÅÄ¤¬±é¤¸¤ë»°ÉÙ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤¹¤Á¤ã¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°§»¢¤Ç»È¤¦º£¤É¤¤Î¼ã¼Ô¡£µþÅÔ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤À¤¬µÙ³ØÃæ¤Ç¡¢°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¾å¡¢ÂÎ½Ñ¤âÆÀ°Õ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¤â¤³¤Ê¤¹¡£É½¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ËºùÅÄ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä«±Ê½¨¼ù(ÌðËÜÍªÇÏ)¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¤ê¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤«¤é²ñ¤¦¤Î¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬ÍÏ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤ÊÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£
ºùÅÄ¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤¬½á¤ó¤À¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¿°¤¬Èù¾Ð¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤¬¤è¤ê³è¤¤Æ¸«¤¨¡¢¤è¤êÇ»¤¯¤½¤Î¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÖÁ¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÄÀ¤È¥É¥é¥Þ¤Î¿ÍÊª¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸½¤·¤¿ºùÅÄ¤Î±éµ»¤âÉ¬¸«¤À¡£
ÂçÊª¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤ä¡¢µþÅÔ¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤ÎÂç¾¤¬»Ä¤·¤¿°ä½ñ¤ÎÆæ¤ò¡¢³¥¹¾¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤Éã¤Î±øÌ¾¤ÈÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢µð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£ÀÖÁ¿¤äºùÅÄ¤Î¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë±éµ»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÁêÂ³ÃµÄå
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)9:00¡Á
