石川県内の人口減少が加速しています。

この現状に対応するため県庁では部局横断の会議が開かれました。





17日、県庁の各部局が集まり開かれた会議では、人口減少に歯止めがかからない現状が報告されました。

2024年、石川県内では、女性一人が生む子どもの平均数を示す合計特殊出生率が1.23と過去最低を記録。

また、人口流出も3777人と前の年から1500人あまり増加し、転出超過が大幅に拡大しています。





■馳知事：

「震災や豪雨災害があったからという評価を私はしていません」

「長期的な人口減少、県外への転出超過に拍車がかかったと。こういう認識を持っています」



こうした現状を打開するため、各部局が意見交換を行いました。出生数の増加につながる、男女の出会いの創出については…





■健康福祉部・塗師亜紀子 部長

「コロナ禍が終わっても生活スタイルが元に戻らず、なかなかそういう活動に動かないと」

「市町の単位に関わらず、広域的な出会いの機会を作るというのが、今後重要かなということを考えております」



また、能登地域では、依然として人口流出が続き、ことしは7月までに約1700人が流出しています。





■企画振興部・矢後雅司 部長：

「能登を中心に人口流出が加速化している。これをどうつなぎとめていくのか」

「関係人口として関りを持っていただいている方に移住、定住先として石川県を考えていただけるのか」



石川県では今後、施策を整理した上で、来年度の予算に反映させるとしています。