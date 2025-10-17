１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６１円２８銭（０・８９％）安の４万１３８円３３銭だった。

３日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２４８銘柄（約７４％）が下落した。

前日の米株式市場は、地銀への信用不安から、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも金融銘柄の下落が目立ち、銀行や保険株の値下がりが影響した。外国為替市場の円相場で円高・ドル安が進んだことから、自動車や機械株も下落した。

下落率は、東北電力（７・０２％）が最大で、東宝（５・２５％）、ＳＯＭＰＯホールディングス（ＨＤ）（４・７２％）の順に大きかった。

上昇率は、小売り大手のイオン（３・７４％）がトップだった。日清食品ＨＤ（３・１８％）、任天堂（２・６３％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６９５円５９銭（１・４４％）安の４万７５８２円１５銭だった。３日ぶりに値下がりした。

直近の株高を受け、日経平均への影響度が大きい一部の半導体関連銘柄では、利益を確定する売りが出た。このため、算出方法に「等ウェート」を採用する読売３３３は、日経平均に比べて下落率が小さかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３２・９８ポイント（１・０３％）低い３１７０・４４。