【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

トミーテックは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて「ダットサン ベビイ」の実車展示や「リトルアーモリー」新商品を展示しているしている。

同社ブースでは「こどもの国」の開園60周年を記念した、トミカリミテッド ヴィンテージのコラボレーション商品「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ レストア車」の展示とともに、モチーフとなった実車の展示が行なわれている。コンパクトなボディやバンパーガードと特徴的なデザインを間近で見ることができる。

トミカリミテッド ヴィンテージでは赤と白が展開、それぞれミニチュアフィギュアが付属する。

また、1/12スケールミリタリーモデルキット「リトルアーモリー」の新商品も展示されている。ゲーム「ドールズフロントライン2」とのコラボ商品をはじめ「G17・18・19タイプ（仮）」が登場。また、再販商品として「20式5.56mm小銃」、「へカート2タイプ」なども展示されている。

【ダットサン ベビイ 実車展示】【こどもの国×TLV ダットサン ベビイ レストア車】【リトルアーモリー】

