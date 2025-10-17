フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー」青柚子胡椒を効かせた和風仕立て･ガーリック仕立ての2種発売/国産すももを使ったクラフトレモネードも

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、ブランド海老『神の海老』を使用した「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」を新発売する。

また、サイドメニューには「ディップポテト 生姜醤油マヨソース」を追加し、クラフトレモネードシリーズから国産すもも『秋姫』を使用した「秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE)」「秋姫クラフトレモネード(HOT)」を発売する。

いずれも10月22日から11月18日までの期間限定で、全国の店舗(球場店舗･動物園店舗を除く)で販売する。

フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー」2品

〈ブランド海老を使った限定バーガー〉

「神の海老バーガー」2品には、プリッと弾む食感と濃厚なうまみを持つブランド海老『神の海老』を使った。『神の海老』は養殖のバナメイ海老で、一般的なバナメイエビと比べて約1.5倍の旨味成分を持つ。産地はエクアドルで100%海水養殖で育てられているため、大きく引き締まった身のプリッとした歯ごたえと豊かな風味が楽しめる。

ブランド海老『神の海老』

水産商社が厳選し、育成･加工･出荷までの全工程にこだわった。水揚げから工場搬入まで3時間以内、加工工程も短時間で行う徹底管理により、高鮮度をキープ。エビは加熱時の縮み防止などの目的で保水処理を行うことがあるが、『神の海老』は保水処理を行わず、エビ本来の味が楽しめる。

「神の海老バーガー」には、『神の海老』のフリット仕立てを贅沢に3尾使用した。店内で1尾ずつ丁寧に仕立て、外はカリッと、中はジューシーに仕上げた。大分特産の青柚子胡椒を効かせた和風仕立てと、ハワイの人気フードを再現したガーリック仕立ての2種をラインアップする。

また、サイドメニューの揚げたてポテトには、「ディップポテト 生姜醤油マヨソース」をラインアップした。

フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー」2品

◆「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」税込890円

自家製タルタルソースに大分特産の青柚子胡椒と青のりを合わせた、店内仕込みの特製柚子胡椒タルタルソースをたっぷりトッピングした。爽やかな辛味と香り、磯の風味が海老の旨味を一層引き立てる。

フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」

◆「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」税込890円

ハワイの人気フード『ガーリックシュリンプ』をハンバーガーで再現した。ゴロッと具材感のある自家製タルタルソースにパンチが効いたガーリックソースを合わせた。程良い酸味の紫キャベツマリネがアクセントになっている。

フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」

◆「ディップポテト 生姜醤油マヨソース」

税込390円(レギュラーセット･プレミアムセットのサイドメニューに+50円でソースを選択可能)

北海道産の皮付きフライドポテトに、シャキシャキとした食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースを添えた。「神の海老バーガー」との相性も良いという。

※北海道産フライドポテトRのみ

フレッシュネスバーガー「ディップポテト 生姜醤油マヨソース」

〈秋が旬の国産すももを使ったドリンクも〉

クラフトレモネードシリーズは、季節の果実を使い、手仕込みで仕上げている。今回は、秋に旬を迎える大玉の国産すもも『秋姫』を使った。

『秋姫』は、栽培量が少なく希少な国産すももで、新メニューには長野県産を使用した。すももの中でも特に大きく存在感があり、果肉たっぷりのジューシーさと、高い糖度･穏やかな酸味のバランスが取れた味わい、華やかな香りが特徴だ。

フレッシュネスでは、大ぶりにカットした『秋姫』を店内でハチミツに漬け込み、果実の甘酸っぱさにやさしいコクとまろやかさを加えた。同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、爽やかさも同時に味わえる。

フレッシュネスバーガー「秋姫クラフトレモネード」2品

◆「秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE)」税込540円

レモネードソーダと合わせ、弾ける炭酸とともに爽快な甘酸っぱさを引き出した。

フレッシュネスバーガー「秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE)」

◆「秋姫クラフトレモネード(HOT)」税込540円

レモネードと合わせ、やさしい甘みと香りがふんわりと広がる上品な一杯に仕上げた。

フレッシュネスバーガー「秋姫クラフトレモネード(HOT)」

いずれもプレミアムセットに+100円で選択可能。

■フレッシュネスバーガー ホームページ