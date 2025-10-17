¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡×16À½ÉÊ¤ò²Á³Ê²þÄê¡¢²þÄêÎ¨¤Ï+7¡Á46%¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é
¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò²þÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¦»æ¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤êÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê(ÀÇÈ´)¤Ï7¡Á46%¤ÎÈÏ°Ï¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100¡ó ¥ª¥ì¥ó¥¸ 330mlPET
¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Î²Á³ÊÊÑ¹¹¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê(¤¤¤º¤ì¤âÀÇÈ´²Á³Ê)¡£¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100% ¥ª¥ì¥ó¥¸ 330ml PET¡×¤Ï216±ß¤¬296±ß¤Ë¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100% ¥ª¥ì¥ó¥¸ 250ml LLS¡×¤Ï150±ß¤¬200±ß¤Ë¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100% ¥¢¥Ã¥×¥ë 250ml LLS¡×¤Ï120±ß¤¬130±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100¡ó 250mlLLS¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100% ¤Þ¤ë¤´¤È²Ì¼Â´¶¥ª¥ì¥ó¥¸ 900ml ¥²¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¡×¤Ï450±ß¤¬600±ß¤Ë¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê 100%¤Þ¤ë¤´¤È²Ì¼Â´¶ ¥¢¥Ã¥×¥ë 900ml ¥²¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¡×¤Ï300±ß¤¬320±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ä»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²Ì½Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤äÍÆ´ïÊñºà¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º²Á³Ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£