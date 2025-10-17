堀北真希の妹・NANAMI、改名を発表 今後は奈々未に「この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップ」
【モデルプレス＝2025/10/17】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが17日、自身のInstagramを更新。改名することを発表した。
【写真】NANAMI、イケメン夫との密着ウエディングショット
10月17日に31歳の誕生日を迎えたNANAMIは「31歳になりました 無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」と感謝。そして、「これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と改名することを発表した。
続けて「名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています」と今後のさらなる活躍に向けて意気込み。「呼び方はこれまでと変わらないので、これからも気軽に『ななみ』と呼んでもらえたら嬉しいです」と笑顔の絵文字をを添えてつづっている。
NANAMIは、1994年10月17日生まれ。東京都出身。2020年から芸能活動を本格的にスタートすると、モデルとして活動にとどまらず、数々のバラエティ番組に出演。また、現在はアイデザイナーとしても活躍するなど多彩な才能を見せている。2020年の春、「行列のできる法律相談所」（日本テレビ系）にて、2017年に芸能界を引退した女優の堀北真希さんの妹であることを公表すると、大きな話題に。2022年には、SPiCYSOL・AKUNとの結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NANAMI、奈々未に改名
◆NANAMI、2020年に“堀北真希さんの妹”公表
