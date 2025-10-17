新型「フリード」「デリカミニ」オーナーに朗報！ アルパインから専用デザインの11型大画面カーナビ／ディスプレイオーディオが登場

“純正然”とした見た目でスッキリ取り付け可能なフリード専用ナビとDA

アルパインマーケティングは2025年10月16日、新型「フリード」および「デリカミニ」専用の11型大画面カーナビとディスプレイオーディオ（DA）をそれぞれ発表しました。

新型フリード専用の「パーフェクトフィットビッグX 11」。専用パネル、取付けキット、ブルーライティングの専用ビルトインUSB／HDMIが同梱（どうこん）する

今回発表されたのは、11型大画面のカーナビ「パーフェクトフィットビッグX 11」および11型大画面ディスプレイオーディオ「パーフェクトフィットビッグDA 11」の2製品です。

新型フリード専用「パーフェクトフィットビッグX 11」は、フリードのダッシュボードと一体化するデザインを実現しており、11型という大画面を美しく装着できる点が特長です。またフロントフェースとサウンドで演出するフリード専用オープニング画面を格納しているほか、スマートフォン連携でApple CarPlay（ワイヤレス接続）／Android Auto／Amazon Alexaに対応しています。

フリード専用「パーフェクトフィットビッグDA 11」についてもビッグXと同様に、市販ディスプレイオーディオ最大の11型大画面を美しく装着できるデザインを採用しています。

また、アルパインからすでに発売されている11型カーナビ「フローティングビッグX 11（XF11NX2S）」および11型ディスプレイオーディオ「フローティングビッグ DA」を、新型フリードにスッキリ取り付けが可能な「パーフェクトフィット取付けキット」も、今回同時に発表されました。

新型フリード専用の「パーフェクトフィットビッグX 11（PF11NX2S-FR-GT-NR）」および「パーフェクトフィットビッグDA 11（PF11DA-FR-GT-NR）」の価格はオープンで、それぞれ11月中旬の発売を予定。また「パーフェクトフィット取付けキット（RP-PF11NX2S-FR-GT-NR）」の標準小売価格は1万6500円（税込み・取り付け費用別）で、同じく11月中旬の発売を予定しています。

新型デリカミニ専用ナビとディスプレイオーディオには傾斜計機能を搭載！

新型デリカミニ専用「パーフェクトフィットビッグX 11」も、デリカミニのダッシュボードと一体化する滑らかなデザインを採用しており、11型という大画面を美しく装着できます。

新型デリカミニ専用「パーフェクトフィットビッグX 11」装着イメージ

また、フロントフェースとサウンドで演出する新型デリカミニ専用オープニングと画面、専用デザインのデジタルクリノメーター（傾斜計機能）を格納しています。

デリカミニ専用「パーフェクトフィットビッグDA 11」も同様に、ダッシュボードと一体化するスッキリとした装着感を実現。ビッグXと同様にデジタルクリノメーターを搭載したほか、Apple CarPlay（ワイヤレス接続）／Android Autoにも対応しています。

新型デリカミニ専用の「パーフェクトフィットビッグX 11（PF11NX2S-DM-BA-AM）」および「パーフェクトフィットビッグDA 11（PF11DA-DM-BA-AM）」の価格はオープンで、それぞれ12月中旬の発売を予定しています。

なおどちらも現在は、純正ステアリングリモコンに未対応ですが、2026年春ごろに別売りパーツにて発売予定とのことです。