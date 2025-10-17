Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡ÖÂ¼»³ÉÙ»Ô»á¤ÎÃæÆüÍ§¹¥¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï±Ê±ó¤ËÌÃµ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Â¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤¬Æ±Æü»àµî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢°äÂ²¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª²ù¤ä¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â¼»³»á¤¬ÃæÆüÍ§¹¥»ö¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¹×¸¥¤Ï±Ê±ó¤ËÌÃµ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Â¼»³»á¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæÆüÍ§¹¥»ö¶È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£1995Ç¯5·î¤Ë¤Ï¼óÁê¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢ËÌµþ»Ô¤Îâº¹Â¶¶¡Ê¤í¤³¤¦¤¤ç¤¦¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁèµªÇ°´Û¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡ÖÎò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¡¢±Êµ×¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¡×¤È´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤·¤¿¡£ÇÔÀï50¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯8·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¿¯Î¬¤Ø¤Î¿¼¤¤È¿¾Ê¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÀïÁèÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ¡¹¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¸ø¼°ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀµµÁ´¶¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢Â¼»³»á¤¬ÃæÆüÍ§¹¥»ö¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¹×¸¥¤Ï±Ê±ó¤ËÌÃµ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£¡ÖÂ¼»³ÃÌÏÃ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬²áµî¤Î¿¯Î¬¤È¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÈï³²¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¨¤·¤¿¸·½Í¤ÊÂÖÅÙÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌóÂ«¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³Î¼Â¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÄ¾»ë¡¢È¿¾Ê¤·¡¢Ê¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤ò·ø»ý¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¿·»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤«¤Ê¤¦·úÀßÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÃæÆü´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£