春日俊彰『NFL倶楽部』で新ギャグ「失敬だな！」爆誕
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、16日に放送。春日の新ギャグが生まれた。
【写真】若林のコメントに…顔をほころばせる春日
NFL第6週は、春日が推すバッファロー・ビルズがまさかの2連敗。その結果、スタジオでは新たな“名言”が誕生した。ビルズのハイライトを紹介した後、ナレーションを担当したラルフ鈴木アナウンサーから「いよいよ“春日の呪い”が発動ですね」と軽妙にイジられた春日。すると春日は「呪いなんてものはないんだよ！失敬だな君は！」と語気を強めてツッコミ。突然の一言にスタジオは大爆笑となり、この一言が今週の名フレーズとなった。
その後も春日はこの「失敬だな！」がすっかり気に入った様子で、オフトークでも何度も繰り返し使用。新ギャグとしての定着を狙うかのように、“春日節”を炸裂させた。
YouTube版オフトークでは、五十嵐にいかアナから「やっぱり春日の呪いが続いていますね」とツッコまれると、即座に「失敬だな！」と一喝。さらに、五十嵐アナが「この前フラッグフットボールの取材に行ったんですけど、オードリーのお二人来てくれなかったんですよね」とイジると、若林正恭が「俺たちのスケジュールをなめるなよ。俺も行きたかったよ。春日は暇でしたけど」と乗っかり、スタジオは笑いに包まれた。
すると春日は間髪入れず、「暇じゃないのよ！私のスケジュールを見てから言ってもらいたい。失敬だな！」と声を張り上げ、再び“新ギャグ”を炸裂。「うるせーな！」とツッコミを入れた若林だったが、「今日生まれたギャグなので、受けがわからない。“うるせーな”じゃないね」と自己分析した。
オフトーク終盤の恒例となった収録を締める春日の一言では、春日が今週のまとめとして「フラッグフットボールの魅力」についてコメント。しかし話し始めると、スタジオの空気が妙に静まり返ったことに気づいた春日は、「失敬だな！急に振って！事前に言っておいてくれよ、恥をかいたじゃないか！」と自己防衛のツッコミ。これには若林も「尺が長く遅延行為なのでイエローフラッグ！」と反則宣告。春日の“スベりギャグ”をも笑いに変える見事なフォローで、スタジオは再び爆笑に包まれた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
