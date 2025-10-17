µÜÂôÇî¹Ô»á¡¡Ç¾¼ðáç¤Î¾ÜºÙÌÀ¤«¤¹¡Ö10Ç¯¡¢20Ç¯¤«¤±¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¼ê½Ñ
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜÂôÇî¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢15ÆüÇÛ¿®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÚÂÔ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÁªÆ±´ü¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦µÜºê¸¬²ð»á¤«¤é¡ÖµÜÂô¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤ÉÂµ¤¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£Ç¾¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î11·î28Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Û¤Ü1Ç¯Á°¡£º£Ç¯¤Î1·î23Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£µÞÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö10Ç¯¡¢20Ç¯¤«¤±¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°À¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¾¼ðáç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µÜºê»á¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¡£µÜÂô»á¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜÂô»á¤ÏÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£ÉûËÉ±ÒÁê¤âÌ³¤á¤¿¡£ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÇÉÈ¶Æâ¤«¤é¤«¤ó¸ýÎá¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷ÀÌäÂê¤ÇµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¡£