第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

２０００年に予選会が国営昭和記念公園で初開催されてから、今年で２５年になる。

前年までの大井埠頭（ふとう）周辺コースが交通量の増加で規制が難しくなり、変更された。当初は公園内だけの周回コースだったが、アップダウンが多いため選手の負担が大きく、翌年は立川署近くをスタートし、公園内をゴール地点とした。０３年は神奈川県箱根町で開催されたが、０４年は陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、公園内でゴールする現在と同様の形になった。

立川で継続している大きな要因が、立川駐屯地の協力で滑走路が使えることだ。関東学連によると、「幅５０メートル近い滑走路で各チームが横一列でスタートできることが利点」という。例年、４０チーム以上が出場する予選会では、公平で混乱なくスタートできる場所は貴重なのだという。

当初から関わってきた立川市陸上競技協会の会長は「本大会に出る１０校以外にとっては、予選会が『箱根駅伝』。悔いのないレースが出来るよう準備したい」と話す。