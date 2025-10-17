上海金取引所や銀行が貴金属投資のリスクを提示

金現物は10月17日、1オンス当たり4300ドルを突破し、一時は1オンス当たり4380ドルにまで上昇して、過去最高値を更新しました。今年に入ってからの金の国際価格の上昇率は約60％に達しました。

金価格の大幅な変動が続いていることを受け、上海金取引所および工商銀行など銀行多数がこのほど、相次いでリスクを提示しました。

上海金取引所は10月16日、ウェブサイトを通じて、最近は市場の不安定さをもたらす要因が多く、国際貴金属価格の変動が激しいと発表しました。また、上海金取引所は会員に対して、「リスク防止意識を高め、リスク応急対策を引き続きしっかりと行い、市場の安定した推移を維持していただきたい」と通達すると同時に、投資家に対して「リスク防止業務をしっかりと行い、ポジションを合理的にコントロールし、理性をもって投資するよう注意喚起しました。

工商銀行、建設銀行など多くの銀行も同時に、最近は中国内外の貴金属価格の変動が激化し、市場リスクが高まっていると表明し、投資家に財務状況とリスク許容能力に基づいて理性的に投資し、貴金属資産の規模を合理的に手配するよう提案しました。（提供/CRI）