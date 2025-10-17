「反響ありすぎ」エルフ荒川、ピンクぱっつんヘアが大好評「これでおもろい芸人なんだぜ？最強やん」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしいヘアスタイルを披露しました。
【写真】エルフ荒川のピンクぱっつん髪
コメントでは「待ってぇぇー！！！めっちゃ可愛い」「ネイルがトッポギ並みに長いやん」「これでおもろい芸人なんだぜ？最強やん」「もう日本のアイドルじゃん」「きゃりーぱみゅぱみゅに見えた」「色が最強に可愛い。可愛すぎる」「荒川ちゃんぱっつん前髪もピンク髪もめっちゃ似合ってる かわいい！なんでも似合っちゃうの強すぎるw」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】エルフ荒川のピンクぱっつん髪
「もう日本のアイドルじゃん」荒川さんは「#ぐるナイ あの、ごめんなさい反響ありすぎ」「日本中から甘やかされている」「日本中、大好き」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンクのミディアムヘアに、“ぱっつん”の前髪というスタイルでの自撮りショットです。普段の印象とはかなり異なりますが、ロングネイルは健在です。
「ちょーバズっててびっくり（笑）」16日には、バラエティー番組『ぐるナイ』（日本テレビ系）の公式Xが「唯一無二の落ち着いた大人ギャル！？髪色も変えて素敵に大変身」などと添えて、今回の荒川さんのビジュアルを披露。同ポストを引用し、荒川さんは「めっちゃ寝ちゃってて起きたらちょーバズっててびっくり（笑）またひとつ扉、開けさせて頂きました」とつづっていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)