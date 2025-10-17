野村康太、脱いだ姿がすごいと話題に　1st写真集『暁紀』発売前に重版決定

『野村康太 1st写真集 暁紀』（講談社／10月24日刊）の発売前重版が決定した。

【写真】『野村康太 1st写真集 暁紀』収録カットを見る

メンズノンノ専属モデルであり『夫の家庭を壊すまで』『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』などに出演する若手俳優・野村康太。

本写真種では【はじめての一人旅】をテーマに、韓国・ソウルの様々なシチュエーションで撮影。タイトルの「暁紀」には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が大いに期待される野村さんの「夜明け」という意味が込められている。

21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184cmの高身長と鍛え上げられたその肉体美も話題に。先行カットやオフショットがSNSで公開される度に「こんなにしっかり筋肉見せてもらえるなんて」「可愛いとセクシーのマリアージュがすごい…」など、たくさんの反響が寄せられた。

誌面では筋トレ好きの野村が写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露したカットを多数収録。限定カットが付いた増量版の電子書籍も販売される。

10月24日の発売日当日にはスペシャルなインスタライブの配信も決定。詳細は写真集公式Xアカウント（@Kouta_Korea）とViVi公式インスタグラムで告知される。

■プロフィール野村康太（のむら こうた）2003年11月30日生まれ。東京都出身。O型。メンズノンノ専属モデル。2022年「新・信長公記～クラスメイトは戦国武将～」でデビュー。その後、ドラマ「夫の家庭を壊すまで」「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」「大追跡～警視庁SSBC強行犯係～」などの話題作に次々出演。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）