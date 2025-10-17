Neilが、2ndミニアルバム『STAIRS』を11月19日にリリースする。

変声期と成長期の真っ只中のNeil自身がつけた『STAIRS』というタイトルには、“子供から大人へ、一人の音楽人・人間として成長していく階段”という意味が込められている。

収録曲は、既発シングル「First Love Story」「花言葉」に加え、新曲4曲を含む全6曲。1曲目の「恋バグ」はNeil自身が作詞／作曲／振付を手掛け、DJ／プロデューサーのTAARが編曲したネオシティポップサウンドに仕上がっている。また、「恋バグ」はNeilオフィシャルSNSにて一部音源が公開されている。

さらに、ともに沖縄出身のORANGE RANGE「キズナ」（2005年）、HY「いちばん近くに」（2012年）の2曲のカバーを収録。

「キズナ」は、沖縄アクターズ所属のガールズダンス＆ボーカルグループのB.ROXが参加し、ローファイかつチルR&B風に再構築。「いちばん近くに」は、HYの新里英之（Vo/Gt）本人がゲスト参加し、Neilのウクレレと共に温かく美しいハーモニーを響かせている。

今回のコラボで新里は「いつか誰かに教えられるような存在になりたいとずっと夢みてきた中で、今回の『いちばん近くに』がそれを叶えてくれた曲になった。」と話している。

また、Neilは2026年3月にHY主催の音楽野外フェス『HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night』にも出演予定。ステージ上での共演も期待できるという。

なおNeilオフィシャルYouTubeチャンネルでは、同アルバムの制作過程をおさめた『Neil TV』を公開している。

（文＝リアルサウンド編集部）