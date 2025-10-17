女子駅伝の日本一決定戦「クイーンズ駅伝」の出場をかけた予選会、「プリンセス駅伝」が、あさって（19日）福岡県で行われます。今年新たに2人の選手も加わり、勢いづく岡山の天満屋は、34年連続のクイーンズ出場をかけ挑みます。

【写真を見る】19日号砲の「プリンセス駅伝」に挑む天満屋女子陸上競技部 復帰した前田穂南選手らチーム一丸で【岡山】

「プリンセス駅伝」に向け調整を重ねる天満屋女子陸上競技部の選手たちです。これまで、33年連続で「クイーンズ駅伝」に出場し、優勝経験もある名門・天満屋。しかし、去年は、若手中心のチームで奮闘するも10位と、翌年の出場権を獲得できる8位には届きませんでした。今年出場するためには、あさって（19日）のプリンセス駅伝で16位以内に入る必要があります。

（前田穂南選手）

「個々の力を出し切って、チーム一丸となってしっかり勝負していきたい」

マラソン日本記録保持者の前田穂南選手。去年は大腿骨の疲労骨折で走れない時期が続きましたが、先月のベルリンマラソンでフルマラソン復帰を果たしています。

（前田穂南選手）

「今回ベルリンマラソン、継続して練習していったなかで、手ごたえや課題などが見つかって。駅伝のレースが久々とはなるんですけど、しっかりチームに貢献して走り切りたいと思います」

今年加入した2人がチームに勢いを

今チームに勢いをもたらしているのが、今年加入した2人です。

平島美来選手は、ユニクロから移籍。最後まであきらめない走りでチームに貢献したいと意気込みます。

（平島美来選手）

「プリンセス駅伝で、しっかり走っていい記録を出して、私自信もしっかりアピールして、クイーンズ駅伝は私はまだ走ったことはないので、しっかりそこで走れるように頑張りたいと思っています」

ルーキーの政田愛梨選手は、実業団としては初めての駅伝です。

（政田愛梨選手）

「天満屋のユニフォームを着て駅伝で走れることがとても嬉しいので、ユニフォームを着て走ることへの感謝の気持ちを持って駅伝には挑みたいと思います」

入社4年目の吉薗栞選手は去年1区でデッドヒートを繰り広げ区間2位！今年も主力としてチームを勢いづけます。

（吉薗栞選手 ※吉は下が長い）

「前半区間になると思うので、しっかりいい流れを作るのは自分の役割かなと」

（山口衛里監督）

「一人一人の力が結果となってつながってくるんですけども、若手とベテランの融合のチームで、このメンバーでしっかり戦って、クイーンズに向けて頑張っていきたいと思います」

チーム一丸となって、クイーンズ駅伝の切符を掴み取ります。号砲は、あさって19日の午後0時10分です。