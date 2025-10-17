西武先発の篠原が6回7失点の乱調

パーソル パ・リーグTVは17日、都城運動公園野球場で行われた「第22回みやざきフェニックス・リーグ」西武-ロッテを配信。8-4でロッテが勝利した。

ロッテは4回、山本大斗外野手が二塁打で出塁すると、池田来翔内野手の適時打で先制。続く山口航輝外野手は、2試合連発となる2ランをレフトスタンドへ運んだ。なおも連打でチャンスを広げ、和田康士朗外野手と安田尚憲内野手の連続適時打で6-0に。6回は無死満塁から併殺の間に7点目。8回には高野光海外野手がソロアーチを放った。

投げては先発・河村説人投手が立ち上がりから毎回奪三振の快投。5回に反撃されたが、5回2失点、毎回の9奪三振だった。2番手・菊地吏玖投手は2回無失点の好リリーフ。3番手・一條力真投手が2失点したが、最終回は廣畑敦也投手が無失点で締めた。

敗れた西武は先発・篠原響投手が4回に崩れ、6回7失点だった。打線は5回に龍山暖捕手と長谷川信哉外野手の適時打で2点を返し、8回には仲三河優太外野手の適時打などで4点差まで追い上げた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）