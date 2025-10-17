「さいたま新都心イルミネーション」11月1日より開催 東西エリアで約66万球が織りなす異なる光の世界を展開
今年の冬は2つの顔を持つ！ 「さいたま新都心イルミネーション」で東西で異なる光のコンセプトを体験しよう！
冬の風物詩、「さいたま新都心イルミネーション」が今年も街を彩ります！
11月1日からスタートする今回のイルミネーションは、なんとエリアごとに全く異なる世界観が楽しめるのが大きな特徴です。
西側は“Blessing Forest”をコンセプトに、音と光が織りなす幻想的なシンフォニーが訪れる人を癒やします。
一方、東側のコクーンシティでは10周年を記念し、“光で紡いだ10年”をテーマにした45万球ものシャンパンゴールドの光が！
エリア全体で約66万球が輝く、特別な冬の夜を体験してみませんか？
（以下、プレスリリースより）
エリアごとに異なる光の世界が楽しめる「さいたま新都心イルミネーション」を開催します
さいたま新都心は、イルミネーションの街。
今年の冬もさいたま新都心の街が、イルミネーションの光に包み込まれます。
エリア全体で約66万球の光が織りなす幻想的な世界をお楽しみください。
西側は「Blessing Forest」をコンセプトに、訪れる皆様の幸せを音と光のシンフォニーで願います。
東側は「10 Years of Light, a Future of Wonder 光で紡いだ10年。これからも、驚きと出会う未来へ。」をコンセプトに、
10周年を迎えたコクーンシティ全体を45万球ものシャンパンゴールドの光が華やかに照らします。
冬の風物詩として、さらに魅力的な光の世界を演出する「さいたま新都心イルミネーション」を、どうぞお楽しみください。
さいたま新都心イルミネーションの詳細は、こちらをご覧ください。
開催期間
令和7年11月1日(土)から令和8年2月15日(日)まで
点灯時間
17時から24時まで
※一部点灯時間が異なります。
開催場所
さいたま新都心駅東西自由通路／さいたま新都心東口デッキ／東口交通広場
コクーンシティ／けやきひろば／北与野デッキ
アクセス
JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」またはJR埼京線「北与野駅」
主催
さいたま新都心まちづくり推進協議会
一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント
株式会社さいたまアリーナ
コクーンシティ（カタクラ／片倉工業株式会社）
北与野・新都心商店会
問い合わせ先
さいたま市都心整備課
電話：048-829-1578
