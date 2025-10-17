¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×33ºÐÆ¸´é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯ÌÜ¡¢30ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤â»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Äºê°¦(33)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¸þ¤±Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó 21¹æ¡×(½©ÅÄ½ñÅ¹)¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£1·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¼Äºê°¦2025¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èvol.10¡×¤Îº£¹æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤¿È©¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î²¼Ãå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖåºÎï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢±ð¤ä¤«¡¢3´§²¦¤Ç¤¹¡×¡Ö30Ä¶¤¨¤ÆÌ¤¤À¤Ë»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö²¶¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Äºê¤Ï2006Ç¯¤Ë14ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¡ÖÀ©¥³¥ìGP¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£°Ê¹ß¡¢²Î¼ê¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é▶¼Äºê°¦ ¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È