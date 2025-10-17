「完璧なストライカーだ」代表通算得点記録で３位に浮上したラウタロに先達クレスポが賛辞「彼がアルゼンチンを牽引している」
アルゼンチン代表は10月14日、国際親善試合でプエルトリコ代表と対戦し、６−０で大勝を収めた。
この試合で存在感を示したのが、61分から途中出場したラウタロ・マルティネスだ。
79分、リオネル・メッシのふわりと浮かせたスルーパスに反応し、ペナルティエリア左に侵入したニコラス・ゴンサレスの折り返しを左足で押し込んでチーム５点目を奪うと、その５分後には、ボックス内でボールを持ったメッシのヒールパスを右足で豪快に蹴り込んだ。
この２得点でラウタロのアルゼンチン代表通算ゴールは35となり、エルナン・クレスポに並んでアルゼンチン代表歴代得点ランキング３位に浮上した。
これを受けて、先達のクレスポはイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューでその心境を語っている。
パルマやミランなどで活躍した名ストライカーは、ラウタロについて「並ばれたことを誇りに思うよ。彼は素晴らしいストライカーだし、アルゼンチンのためにこれからも多くのゴールを決めてくれるだろう」と称賛した。
一方で、「正直に言えば、少し切ない気持ちもある。時間は流れるものだし、私ももう50歳を過ぎて白髪が増えた。若い頃のようにはボールを扱えない。でも、彼が私の記録に追いついたのは、本当に嬉しいんだ」と率直な思いを口にしている。
続けて、「ラウタロは完璧なフォワードだ。ゴールを見つける嗅覚がずば抜けている。仲間と連係でき、スペースへの動きも巧みだし、ドリブルもできる。彼のようなフォワードはどんな監督にとっても理想的だ」と絶賛。
さらに、「彼は今、ピッチ上で真のリーダーとして振る舞っている。相手は彼を恐れ、必ず２人がマークにつく。それだけの存在感を持っているということだ。彼はもう若手ではない。アルゼンチン代表を牽引している」とそのリーダーシップにも賛辞を送っている。
最後に、「彼は現代フットボールにおけるアルゼンチンの象徴的なストライカーだ。メッシから受け取ったパスをゴールにつなげる姿は、新旧の継承そのものだよ。私の記録に並んでくれたことを誇らしく思う」と締めくくった。
クレスポは、後輩の進化を誰よりも誇りに感じているようだ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
