福祉施設などで作られた農産物や加工品を販売するイベントが、17日から鹿児島市で始まりました。「農業」と「福祉」が連携したその名も「ノウフクマルシェ」です。



（横山あさみアナウンサー）

「オープンから多くの人で賑わっている。かわいらしい雑貨に、植物の種、さらには大切に育てられた野菜も。幅広く販売されている」



鹿児島市のアミュ広場で始まった「ノウフクマルシェ」。障害者の就労の支援や農家の人手不足の解消などを目的に、障害者が農業の分野で働く「農福連携」について知ってもらおうと、毎年、開かれています。





今回は、過去最多の県内40の障害者就労施設などが出店。利用者が作った農産物や加工品、手作りの雑貨などが販売されています。旬の野菜は市価より2割から3割ほど安く販売されていて、多く人が買い物を楽しんでいました。（客）「野菜とかも安い。今高いから。うれしい」（花の苗を購入）「すごく良い。頑張ってらっしゃる。大事に育てたいと思う」（施設の利用者）「うれしい気持ち。わくわく、笑顔で（楽しんでほしい）」また、ステージでは、鹿児島城西高校の生徒たちがダンスや歌を披露し、イベントを盛り上げていました。（かごしま障がい者共同受注センター・松久保和俊会長）「障がいのある方々も我々職員と一緒になって、心を込めて作っている。皆さんに手に取って見ていただいて、購入していただければと思う」「ノウフクマルシェ」は、18日も、午前10時から午後6時まで開かれます。