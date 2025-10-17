農業×福祉｢ノウフクマルシェ｣ 農産物や加工品を販売
福祉施設などで作られた農産物や加工品を販売するイベントが、17日から鹿児島市で始まりました。「農業」と「福祉」が連携したその名も「ノウフクマルシェ」です。
（横山あさみアナウンサー）
「オープンから多くの人で賑わっている。かわいらしい雑貨に、植物の種、さらには大切に育てられた野菜も。幅広く販売されている」
鹿児島市のアミュ広場で始まった「ノウフクマルシェ」。障害者の就労の支援や農家の人手不足の解消などを目的に、障害者が農業の分野で働く「農福連携」について知ってもらおうと、毎年、開かれています。
（客）
「野菜とかも安い。今高いから。うれしい」
（花の苗を購入）
「すごく良い。頑張ってらっしゃる。大事に育てたいと思う」
（施設の利用者）
「うれしい気持ち。わくわく、笑顔で（楽しんでほしい）」
また、ステージでは、鹿児島城西高校の生徒たちがダンスや歌を披露し、イベントを盛り上げていました。
（かごしま障がい者共同受注センター・松久保和俊会長）
「障がいのある方々も我々職員と一緒になって、心を込めて作っている。皆さんに手に取って見ていただいて、購入していただければと思う」
「ノウフクマルシェ」は、18日も、午前10時から午後6時まで開かれます。