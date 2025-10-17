高校生が8か月かけて作った絵本が17日、園児にプレゼントされ、読み聞かせが行われました。



（間世田桜子キャスター）

「今回披露されたのは「レストランくるみ」。かわいいネコが印象的な絵本ですが、実は高校生が制作したんです」



17日、鹿児島市のこまつばら幼稚園で開かれた、絵本の贈呈セレモニー。鹿児島情報高校マルチメディア科では3年間の集大成として「卒業制作展」を開いていて、この絵本は展示作品のひとつとして作られました。





絵本を制作した3年生の地頭方一斗さんと渡邉心さんから、園児に本がプレゼントされました。（園児）「ありがとうございます」絵本の舞台は、動物たちに人気のレストラン。なかには迷路を楽しめるページもあり、遊び心が散りばめられています。絵は地頭方さんがタブレットで描き、渡邉さんが文章を担当。製本までの工程を8か月かけて、すべて2人で行ったそうです。いよいよ、子どもたちが待ちに待ったプロジェクターを使った絵本の読み聞かせです。絵本の世界にどっぷりと浸る子どもたち。物語が終わると、盛大な拍手が送られました。（園児）「キャラクターが全部かわいかった。ネコすきだから」「めっちゃかわいかった」「たのしかった」（鹿児島情報高校3年生 地頭方一斗さん）「作中にあるキャラクターたちの表情やコミカルな動きにも注目してほしい」（鹿児島情報高校3年生 渡邉心さん）「友達に自慢してもらえるような絵本を目指していたので、そういう絵本が作れてよかった」絵本「レストランくるみ」は、来月、谷山サザンホールで開かれる鹿児島情報高校の「卒業制作展」で展示され、楽しむことができます。