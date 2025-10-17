相次ぐクマの出没を食い止めます。

石川県内でことしクマのエサとなるブナが大凶作となるなか、子どもたちが小松市内で餌場作りに取り組みました。



17日、鈴を鳴らしながら小松市の山間部にやってきたのは地元の小学生たち。

その理由は…





■河合紗花 記者：

「子供たちがクマのえさとなるドングリの木を植えクマのえさ場を作っています」



植樹によるクマの餌場作りです。

毎年、石川県内で数百件あるクマの目撃情報。

中でもエサとなるブナが大凶作となった2020年は、クマが人里に姿を現すなど目撃情報が増加。

同じくブナが大凶作となったことしもすでに249件の目撃情報があり、大量出没が懸念されています。





こうしたなか、クマを山間部で食い止めようと、子どもたちがコナラやミズナラの苗50本を植樹し、餌場作りに取り組みました。



■小学生：

「足で踏んだり、棒を立てるのが楽しかったです」

「食べてもらって、人間にも被害が加わらないようにしてほしいですね」





■小松市 農山村創生課・清水浩さん：

「クマが本来生息する奥山のそういった実のなる木が少しづつ減ってるっていうのも原因としてはあると思いますので」

「人間と動物が安心して、暮らせる地域作りをやっていきたい」





9月にはツキノワグマ出没警戒情報も発表された石川県内。

実をつけるまでは10年ほどかかるということですが小松市では、この取り組みを今後も継続するとしています。

