3月の石川県知事選へ 前日に出馬表明した山野前金沢市長が県内各政党へ推薦要請
来年3月の石川県知事選に出馬を表明した前金沢市長の山野之義氏が17日、県内の各政党に推薦を要請しました。
17日午前。
「おはようございます」
自民党の県連会館に姿を見せたのは前日正式に知事選への出馬を表明した山野之義氏です。
「自民党からも推薦をいただければ心強いと思いまして推薦願を受け取ってもらえればと思います」
推薦要請に対し下沢佳充幹事長は「慎重に丁寧に精査をしたい」と話し握手を交わしました。
自民党県連では先月中旬現職の馳浩氏からの推薦願も受けていて来月8日の総務会で方向性を決定したいとしています。
「政治キャリアのある方ですしそれぞれがご意思があっての行動であるのでお受け止めして」
「なるべく早めに結論を出すということで11月8日に設定しましたし、今更変更はございません」
また山野氏はこのあと公明党にも推薦願を提出。
「よろしくお願いいたします」
自民党との連立離脱で選挙協力を白紙とした公明党。
谷内律夫代表は長年支援してきた現職の馳氏を優先としつつ自主投票の可能性も示唆しました
公明党石川県本部 谷内律夫 代表：
「一番の問題は政治と金という問題もございましたし」
「党員、支持者の中で、そういった部分も今回の選んでいく参考の一つにはなるなと思っております」
「時間もかかるなと思っております」
山野氏は今後週明けにも県内のほかの政党・勢力にも推薦を要請するとしています。