Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が１７日、都内で映画「おーい、応為」（大森立嗣監督）初日舞台あいさつに主演の長澤まさみ、共演の大谷亮平、永瀬正敏らと出席した。

江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎（永瀬）の弟子で、娘の応為（長澤）を主人公にした時代劇。郄橋は、北斎の門下生である絵師・渓斎英泉（善次郎）を演じている。

本作が時代劇初挑戦となった郄橋は、「撮影が２年前だったので７割くらいのことを忘れちゃってる」と天然発言で共演陣を笑わせた。劇中では、永瀬と長澤演じる葛飾親子と対峙（たいじ）し「狂気的な血のつながりや温かい血のつながりを間近でみて、２人の空気感に飲み込まれないように、という気持ちで演じました」と撮影を振り返った。

本作の印象的なシーンについて、郄橋は「お栄さんが街で買った金魚の絵を家で描くシーンが好き。今はデジタルが普及して便利な時代だけど、自分が見たこともない景色や言葉に一喜一憂している部分があるなと。（劇中のように）自分の目で見たリアルなものって正義だし、そういう感覚を大事にしたいなと思いました」と語った。