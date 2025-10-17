岐阜・美濃市の長良川沿いに誕生した「カフェ イソル」は、川を望む特等席と、個性豊かなコンテナルームが魅力の絶景カフェです。自然に包まれながら、非日常のひとときを楽しめます。

■長良川を一望…大自然の特等席で味わう絶景モーニング





2025年4月オープンした「カフェ イソル」は、コーヒースタンド形式のカフェです。

トーストとゆで卵、季節のスープが付いた「モーニング」（400円）のほか、もちもち食感のパンをクラムチャウダーにつけて味わう「ちぎりつけパンランチ」（1500円）も人気です。

そして、すぐ目の前に広がる長良川のせせらぎを聞きながらコーヒーを楽しめる特等席が自慢です。



客：

「景色がいいし、川も綺麗」

大自然を満喫できる特等席からは、ローカル線の長良川鉄道が走る姿や、この時期は鮎の友釣りの風景も眺めることもできます。

■カラフルなコンテナが並ぶ個性あふれるプライベート空間





特等席のほか、カラフルなコンテナが並びます。



客：

「アジアンみたいな感じでオシャレ」



他の客：

「漫画がいっぱい詰まった趣味部屋。あとはキャンプ風」

コンテナは、それぞれ違ったテーマでデザインされており、カフェスペースとして利用できます。

黄緑のコンテナはベンチが置かれたアジアンテイストの空間。青のコンテナは窓から川を望むカウンタースタイル。

赤のコンテナは漫画や雑貨が並ぶ子ども部屋風など、部屋ごとに雰囲気が異なります

。

客：

「貸し切り状態で、小さい子供を連れてきても迷惑にならない。大声出しても隣の人には聞こえない」

プライベートな時間を満喫できる、遊び心あふれる空間です。

■コロナ禍の“小屋ブーム”から誕生…遊び心あふれるカラフルな癒し空間





このユニークなカフェを手がけたのは、名古屋市で鉄鋼業を営む会社。カフェのオーナーは、「コロナ禍の“小屋ブーム”をきっかけに、自社でコンテナハウスを製作・展示してみようと始めた」と話します。



ここはカフェでありながら、コンテナハウスの展示場も兼ねており、自社制作のコンテナの様々な使い方を提案しています。気に入れば購入も可能です。

店主：

「コンテナハウスがカラフルで可愛らしいので、自然の中でより映える。コンテナハウスの中も楽しんでいただいて、1人でも多くの方に知っていただきたい」



自然と調和したカラフルな空間で、訪れる人それぞれの“癒しの時間”を楽しめるカフェです。



2025年10月9日放送