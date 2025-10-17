元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、来年度のカレンダーオフショットを自身のインスタグラムで公開した。透け感のある白のノースリーブドレスやレースのキャミワンピースをまとい、両手を高く上げるポーズで美しいワキや柔らかな笑顔を見せている姿は、まさに爽やかな魅力が溢れる一枚だ。カレンダーは壁掛け4500円、卓上3000円で販売され、Lighthouse会員向けにはイベント参加権付きのプレミアムセット1万6500円（税込）も用意されている。完全受注生産のため購入期限は10月21日までと、ファンにとっては見逃せない機会となる。

渡邊は2020年にフジテレビに入社し、2023年からは体調不良により療養生活を送っていたが、2024年8月末に同社を退社。心的外傷後ストレス障害（PTSD）を乗り越え、現在はフリーとして活動を再開している。初フォトエッセー「透明を満たす」、写真集「水平線」、デジタル写真集「Re:水平線」など、写真集関連のリリースも続き、ファンとのオンラインサイン会やトークイベントも積極的に開催されている。

透き通るような笑顔と自然体の表情を通して、渡邊渚は前向きなエネルギーを届けている。来年度のカレンダーは日常に彩りを添える一冊として、彼女の魅力を存分に楽しめるアイテムだ。

参考：https://www.instagram.com/p/DPv4EeRgZYg/