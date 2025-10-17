県・高知市病院企業団は10月17日、勤務時間中に女性職員の胸を触るなどわいせつな行為を繰り返した高知医療センター薬剤局の科長を停職9か月の懲戒処分にしました。



17日付けで停職9か月の懲戒処分を受けたのは高知医療センター薬剤局の科長です。

県・高知市病院企業団によりますと、この科長は6カ月以上にわたって、勤務中に女性職員1人に対して女性職員の意思に反して胸や尻を触るなど、わいせつな行為を繰り返したほか9月に、この女性職員に対し夜間の勤務中に後ろから抱きついて胸を触るなどのわいせつ行為をし、女性職員に著しい精神的苦痛を与えたということです。





先月、女性職員が直属の上司に相談して科長のわいせつ行為が発覚しました。科長は聞き取りに対して「セクシャルな行為であるとは認識しているが、 黙示的に認めておりハラスメントであるとは考えていない」と セクハラ行為を否定しているということです。高知医療センターでは今年8月にも女性にけがを負わせて現金を奪ったとして、看護師の男が逮捕・起訴され懲戒免職処分となったばかりで県・市病院企業団の村岡晃企業長は「病院をあげて服務規律の徹底に取り組んでいる最中に起きた今回の不祥事で 県民、市民の信頼を損ねることとなったことを深くお詫び申し上げる。 ハラスメントの防止と失われた信頼の回復に努めていく」とコメントしています。