清流が多い高知ではカヌーやサップなど、水の上で楽しむアクティビティも盛んです。そんな水上で今回、揚田葵衣アナウンサー"整う"体験をしてきました。



■揚田葵衣アナウンサー

「いの町本川地域にやってきました。吉野川原流域、川がきれいでサップが気持ち良さそう。清流の上で整うイベントが行われているので整いたいと思います」



高知県の山あいにある、いの町・本川地域。清流がきらめく吉野川の中にベッドが置かれています。





■お客さん「おお、魚が見えます、魚来ました」行われているのは"水の上での整体体験"！■お客さん「すごいリラックスできます。川の流れる音と一緒に、肩の凝りとか腰の凝りがほぐされる感じが、自然と体の力が抜けていく感じがして、すごい癒されます」整体師は松島圭祐さん。松島さんは国家資格「柔道整復師」を取得したあと、東京で約15年間、接骨院での治療などで整体に携わってきました。2年前、家族とともに日高村へ移住し、地域おこし協力隊として活動を開始。現在は、依頼を受けて自宅やイベント会場などに出向く「出張整体」として高知で、のべ1500人以上を施術してきました。さらに2024年からは、高知の川や海など、美しい自然を生かした「絶景整体」も行っています。■松島圭祐さん「（ベッドを）思い切ってドボンしたらみんなが喜んでくれて『こんな景色見たことないし、川の上でやるとすごい整う』ということで、そこから始まったのが『水上整体』ですね」この日は、県内外の人が交流するイベントが開かれていて、その一環で"水上整体"が行われました。揚田アナも体験してみることに。松島「肩回りが固まっていますね」揚田「普段の仕事で凝り固まっています」松島「デスクワークは重心が前になっているんですよね。バランス取ろうとして、首回り背中回り腰回りが頑張って重心保とうとして引っ張ってくれているからしんどくなっちゃう」さらに、座りっぱなしの人は、ふくらはぎの筋肉が固まりやすいので、足を伸ばしたり、座ったままパタパタと動かしたりするのが良いそうです。職業やスポーツ歴、寝る姿勢までヒアリングして、1人1人に合ったメンテナンスを施します。■松島「やりたいお仕事ができたり、やりたいスポーツを好きなだけできる体、ご高齢の方は、自分が住み慣れたお家にいつまでも住み続ける体のパフォーマンスをしっかりと上げていくというのが僕の役目じゃないかなと。地元の方も見慣れた景色で『もう何もないわ』と高知県の方はおっしゃるんですけど、この風景を見せたら『当たり前だと思っていたけどこれだったらやって欲しい』と地元の方も喜んでいただけるし。県外から来ていただく方、観光の中の1つにこの水上整体を取り入れて、高知県の食べ物だけじゃなくて大自然を満喫していただけると、僕としてはすごく嬉しいです」清流のせせらぎに包まれながら、心も体も整えてみてはいかがでしょうか。冬場は、マッサージベッドにヒートマットを敷いて、虫の多い季節は、テントに蚊帳を付けて行うそうです。季節ごとの自然を感じながら体を整えられそうです。