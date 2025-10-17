アジア株 総じて下落、香港株は大幅続落 アジア株 総じて下落、香港株は大幅続落

東京時間17:48現在

香港ハンセン指数 25247.10（-641.41 -2.48%）

中国上海総合指数 3839.76（-76.47 -1.95%）

台湾加権指数 27302.37（-345.50 -1.25%）

韓国総合株価指数 3748.89（+0.52 +0.01%）

豪ＡＳＸ２００指数 8995.29（-73.11 -0.81%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83843.06（+375.40 +0.45%）



１７日のアジア株は総じて下落。米地銀の信用不安問題が各国の株式市場に飛び火している。米国株価指数先物が時間外取引で下落しており、ＮＹダウ先物は５００ドル超の下げとなり、アジア株にも売りが広がった。



上海総合指数は大幅反落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、保険大手の中国人寿保険、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、建設機械メーカーの三一重工が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、医薬品メーカーの石薬集団、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、不動産会社のグッドマン・グループ石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、乳業メーカーのａ２ミルクが売られた。

