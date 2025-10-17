ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐ、伊８１ｂｐと格差動向は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ 2.551
フランス 3.329（+78）
イタリア 3.358（+81）
スペイン 3.086（+54）
オランダ 2.708（+16）
ギリシャ 3.213（+66）
ポルトガル 2.939（+39）
ベルギー 3.097（+55）
オーストリア 2.854（+30）
アイルランド 2.784（+23）
フィンランド 2.921（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
