ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８ｂｐ、伊８１ｂｐと格差動向は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ　　　　2.551
フランス　　　3.329（+78）
イタリア　　　3.358（+81）
スペイン　　　3.086（+54）
オランダ　　　2.708（+16）
ギリシャ　　　3.213（+66）
ポルトガル　　　2.939（+39）
ベルギー　　　3.097（+55）
オーストリア　2.854（+30）
アイルランド　2.784（+23）
フィンランド　2.921（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）