立憲民主党の安住淳幹事長が１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。日本維新の会の吉村洋文代表が、自民党との連立の絶対条件として議員定数削減を上げたことに「政治資金の話と全然違う、すり替えたらダメ」と断じた。

この日は、吉村代表が生出演した後、安住幹事長が生出演。「楽屋で吉村さんの話を聞かせて貰いました」と切り出し「あれだけ熱を帯びて喋っていると、熱心にテレビを見ていると聞こえるけど、政治資金の話って定数削減の話と全然違う。すり替えたらダメだと思う」とバッサリ。

定数削減については「我々は旧民主党のときから熱心にやって、安倍（晋三元総理）に逆に裏切られた方だからよく分かるが、スキャンダルでもなんでもなく、政治のあり方の問題で、真面目に議論をやっている」といい「そういう意味ではさぼっている訳でもないし、国会議員が削減されるのを皆嫌がっているだろうって、彼は申し訳ないけど、そういう認識、誤っていると思いますよ。全くそんなことはない、やれれば合理的にやればいい」と少なくとも国会議員全員が定数削減を嫌がっているということはないとした。

そして定数削減と政治とカネの問題は「話の次元が違う」とし「『まずは議員定数』というのは、必死に喋れば喋るほどすり替えているようにしか見えない」とコメントしていた。