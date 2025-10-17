Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç°Ý¿·¼çÄ¥¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÃ»Ê¼µÞ¤Ë·è¤á¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ØË¡°ÆÀ®Î©ÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï17Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤â»ëÌî¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÌÜ»Ø¤¹À¯ºö¹ç°Õ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤À¤È¤¹¤ë¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î58Æü´Ö¤Ç¿§¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã»Ê¼µÞ¤Ë·è¤á¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÛÂ®¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÄ»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬17Æü¸áÁ°¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤ë12¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·Ç¯Æâ¤Î¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤âÇ§¼±¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î1³äºï¸º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤À¡£Í¿ÅÞ¤À¤±¤Ç·è¤á¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÈæÎã¤À¤±ºï¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢³ÆÅÞ¤ÈÃúÇ«¤Ë¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢Ë¡°Æ¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó½Ð¤·¤ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åý°ì¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸øÌÀÅÞ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¶¦¤ËÃæÆ»¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò»ý¤Æ¤ë²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¶¨µÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£