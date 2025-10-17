ボクシングの元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０）＝が１７日、東京都内のジムで取材に応じた。今後の展望について、フェザー級とスーパーバンタム級を両にらみしながら世界挑戦のチャンスを狙うといい、「中谷潤人とやりたい」と改めて明言。さらに、昨年５月に敗れた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）への雪辱や、ＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）の名前も挙げたが、「中谷に一番興味がある。（来春計画されている）井上との試合も中谷が勝つと思っている。（理由は）井上は一度倒れているが、中谷は倒れてない」と主張した上で、「中谷に勝つ自信はある。スリリングな試合になるよ」と豪語した。

悪童ネリは、元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」と５試合のプロモート契約を結び、初陣となる今月２６日のキルギス興行でＷＢＣアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（２２）＝タイ＝と同級１０回戦を行う。この日は公開練習を行い、「１００％の状態。１〜３ラウンドで決着をつけられる。最初から倒しにいく」と自信をのぞかせた。

キルギスでの試合直前ながら異例の来日を果たしたが、「試合前に日本のメディアの前に出たかった」とネリ。「（前回の来日時に）ディズニーランドにも行ったし、食べ物、街、人々も全てが良くて、（日本に）住みたいくらいだよ。メキシコと違って走っていても静かだし、日本の全てが好き」と、穏やかな笑顔で日本愛を告白した。

また、解説を務める元世界４階級制覇王者の田中恒成氏（３０）を相手にしたミット打ちも実現。実際にパンチを受けた田中氏は「（ネリは）強いパンチを連打できるのが強み」とうなずき、「（会見で）前に座っているときはいい意味で堂々としているし、ディズニーランドの話とか思っていたよりもかわいらしい一面もあった」と、取材を通じて悪童の意外な顔を発見していた。