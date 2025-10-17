加護亜依、地雷ワードにガチギレ！睨みをきかせ「知らないクセに言わないでもらっていい？」

10月16日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。

初の女性メンバーのみでの開催となった今回。女性同士バチバチのディベートが繰り広げられるなか、加護亜依が“ある言葉”にガチギレしてしまい…。

【映像】「私超幸せだから。びっくりした今」加護亜依がガチギレ

ベッキー、加護亜依、福留光帆、田中美久、加納（Ａマッソ）、あんり（ぼる塾）が参加した同企画。

「好きになった男に貢ぐのは…大いなる愛orちょっとだけ悪」というテーマで、ベッキー・福留・あんりによる“大いなる愛”チーム、加護・田中・加納の“ちょっとだけ悪”チームに分かれて激論を交わした。

議論が始まると、まず「貢ぐのは悪」派の加納が「私の周りの話を聞いてる感じだと、やっぱり貢いでる女の子で幸せになってる子がほぼいない」と冷静に口火を切った。

これに対し“貢ぐのは愛”派のあんり（ぼる塾）は「貢がなきゃはダメだけど、貢ぎたいはいいんじゃないかな」と反論。ベッキーも「自然な愛情表現だから」と加勢し、議論は序盤から白熱の様相を見せる。

“悪”派の加護は「母親目線」として「甘やかしてしまうと、男性が頑張らなくなる気がする」と持論を展開。「割り勘か、女性が奢ってもらうか」と主張する加護はその後も「そうしないと仕事頑張らないじゃん」と繰り返した。

これにあんりが「そもそもなんで仕事を頑張ってない男を選ぶのかわからない。自分で頑張れる男を選ばないと」と噛みつくと、「だから不幸なんじゃないですか？」と続けた。すると「私全然不幸じゃないよ」と加護の顔色が変わる。

さらに反論するあんりを睨みつけながら、加護は「知らないくせにさ、不幸とか言わないでもらっていい？」とドスをきかせた一言。これにはベッキーも「怖えー…」と怯えていた。