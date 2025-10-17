ドラマーの神保彰が、約3年ぶりとなるニューアルバム『34/45』（読み：よんじゅうごぶんのさんじゅうよん）を2026年1日1日にリリース。また、自身のデビュー45周年を記念したライブを2026年4月18日に開催する。

本作は、自身のデビュー45周年を記念したCD4枚組で、タイトルの『34/45』には45周年を迎え34枚目のソロ作品という意味が込められている。ディスク1からディスク3はソロアーティストとしての足跡を辿ることができるコンピレーションとなっており、ディスク4は全曲書き下ろしとなる新作に。角松敏生、オズ・ノイ、オトマロ・ルイーズ、武藤良明、Gaku Kanoといった世代と国境をクロスオーバーしたゲスト陣が参加している。なお本作は数量限定盤だ。

さらに、本作のリリースを記念した抽選会＆ダブル特典施策がタワーレコードで開催。抽選会は本作の購入者を対象に、『直筆サイン入りポスターカレンダー』が当たる応募抽選キャンペーンとなっており、さらに先着でのメーカー特典に加え、タワーレコードオリジナル特典として『ポスターカレンダー』がもらえるダブル特典となっている。

また、デビュー45周年記念ライブは東京 日本橋三井ホールにて開催。自身のライフワークでもあるワンマンオーケストラ（ドラムトリガーシステムを駆使した“一人多重演奏”）のほか、角松敏生、向谷実、櫻井哲夫、鳥山雄司、Gaku Kanoといったゲストがジョイントするスペシャルステージが予定されている。チケット最速先行受付は10月18日10時から10月27日17時まで。

（文＝リアルサウンド編集部）